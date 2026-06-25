Schiefer als Pisa: Kirchturm in Thüringen nach mehreren Jahren Bauzeit eröffnet

Bad Frankenhausen - Nach mehreren Jahren Bauzeit kann der schiefe Turm der Oberkirche in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) wieder erklommen werden.

Der schiefe Kirchturm ist das Wahrzeichen der Stadt Bad Frankenhausen. © Martin Schutt/dpa

Die Eröffnung des neuen Besucherzentrums wurde mit einem Festakt gefeiert, zu dem nach Angaben von Bürgermeister Matthias Strejc (49, SPD) rund 200 Gäste geladen waren. Ab Freitag ist der Turm regulär für Besucher geöffnet.

In die Grundmauern des ehemaligen Kirchenschiffs wurde in den vergangenen Jahren ein Besucherinformationszentrum über zwei Etagen gebaut. Dort sollen unter anderem ein immersives Kino und VR-Brillen die Geschichte des Turms digital erlebbar machen.

Besucher können den schiefen Turm über die historische Holztreppe erklimmen. Neu ist zudem ein sogenannter Skywalk, der Ausblicke auf den Turm und die Stadt bietet. Aus Sicherheitsgründen dürfen jeweils nur 15 Menschen gleichzeitig hinauf. Der Rundgang dauert laut Bürgermeister rund zwei Stunden, Eintrittskarten sollten vorab online gebucht werden.

Mit einer Neigung von 4,86 Metern ist der Kirchturm laut Stadt schiefer als der berühmte Turm im italienischen Pisa (3,92 Meter). In die touristische Erschließung des Wahrzeichens wurden den Angaben nach rund 15 Millionen Euro investiert, etwa 80 Prozent davon stammen aus Fördermitteln. Rund 80.000 Besucher pro Jahr werden erwartet