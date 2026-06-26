26.06.2026 09:10 Winterdienst im Sommer: Fahrzeug kühlt Straße mit Wasser, damit es keine Hitzeschäden gibt

Auf der Landstraße 2038 im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es diesen ungewöhnlichen Anblick.

Von Sarah Knorr

Unstruttal - Auf der L2038 im Unstrut-Hainich-Kreis wundert sich vielleicht mancher Autofahrer. Statt wie im Winter Sole zu versprühen, verteilte ein Winterdienstfahrzeug Wasser.

Im Unstrut-Hainich-Kreis ist der Winterdienst in diesem Jahr auch im Sommer unterwegs. © Jacob Schröter/dpa Dadurch werde der Asphalt gekühlt, teilte eine Sprecherin des Thüringer Landesamts für Bau und Verkehr mit. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet. In den Sommermonaten sind Asphaltstraßen teils hohen Belastungen durch Hitze ausgesetzt. Ein häufiges Problem sei die "blutende Decke". Diese entsteht laut Sprecherin dann, wenn bei hohen Temperaturen das Bindemittel im Asphalt, das Bitumen, weich wird und an die Oberfläche steigt. Dadurch entstehe eine glänzende, klebrige Schicht, die vor allem nach längeren Hitzeperioden und bei starkem Verkehr mit schweren Fahrzeugen wie Lastwagen sichtbar wird. Thüringen Entlastung für Eltern: Drittes Kita-Jahr in Thüringen wird beitragsfrei Unter dem Gewicht der Fahrzeuge gibt der Asphalt schließlich nach, sodass das Bitumen nach oben gedrückt wird, wie die Sprecherin mitteilte. So kann es etwa zu Verformungen der Fahrbahn kommen.

Kühlen, um Schäden vorzubeugen