In Thüringen ist das Trinkwasser deutlich teurer geworden

In Thüringen ist das Trinkwasser teurer geworden. © Hendrik Schmidt/dpa

Nach Angaben des Thüringer Landesamts für Statistik sind die Preise innerhalb eines Jahres um 12,1 Prozent gestiegen.

Für Verbraucher zeigt sich das auch bei den konkreten Entgelten: 2025 lag die jährliche Grundgebühr für Trinkwasser in Thüringen im Durchschnitt bei 171,65 Euro. Pro Kubikmeter wurden im Schnitt 2,42 Euro fällig.

Zehn Jahre zuvor waren es noch 128,66 Euro Grundgebühr und 2,02 Euro je Kubikmeter. Das entspricht einem Anstieg von 33,4 Prozent bei der Grundgebühr und fast 20 Prozent beim Verbrauchspreis.

Als Grund für steigende Preise verweisen Versorger auf deutlich höhere Kosten. Die Stadtwerke Erfurt hatten bereits im Januar 2025 mitgeteilt, eine Preiserhöhung lasse sich nicht mehr vermeiden. Als Ursachen nannten sie unter anderem höhere Ausgaben für den Bezug von Fernwasser, Personal, Material, Fremdleistungen und Zinsen.