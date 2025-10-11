Tradition in Thüringen: Erntezeit für teures Gewürz hat begonnen

Altenburg - Die aufwendige Ernte von Safran hat in Altenburg begonnen. Auf kleinen Anbauflächen in Thüringen und Sachsen wird der violett blühende Safrankrokus angebaut - traditionell beginnt die Ernte im Oktober.

In Thüringen hat der Safran-Anbau Tradition. © Waltraud Grubitzsch/dpa

In Altenburg würden die Blüten in den kommenden drei Wochen auf etwa 2000 Quadratmeter Fläche von Hand gepflückt, berichtete MDR Thüringen mit Verweis auf die Wandel-Werte-Wege gGmbH.

Das ist laut MDR eine gemeinnützige Forschungseinrichtung, die sich seit zehn Jahren mit dem Wiederanbau von Safran in Deutschland beschäftigt.

Aus den Blüten des Krokus werden die orangeroten Safran-Fäden gewonnen. Sie gelten als eines der teuersten Gewürze der Welt und geben Speisen eine gelbe Farbe.

In Altenburg wird nach früheren Angaben mit Unterstützung von freiwilligen Helfern etwa ein Kilo Safran pro Jahr gewonnen.