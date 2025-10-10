Heikle Bahnstrecke in Thüringen: Gleise nach Erdfall wieder frei

Im Wartburgkreis musste unter der Woche eine Bahnstrecke gesperrt werden.

Von Christian Rüdiger

Bad Salzungen - Im Wartburgkreis musste unter der Woche eine Bahnstrecke gesperrt werden.

Wegen unterirdischen Salzvorkommen senken sich auf der Strecke zwischen Eisenach und Bad Salzungen immer wieder die Gleise ab. (Symbolfoto)
Wegen unterirdischen Salzvorkommen senken sich auf der Strecke zwischen Eisenach und Bad Salzungen immer wieder die Gleise ab. (Symbolfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Wie die "Südthüringer Zeitung" schreibt, war am Dienstag und Mittwoch die Strecke zwischen Eisenach und Bad Salzungen betroffen. Inzwischen fahren die Züge auf der Verbindung wieder regulär.

Grund für die Sperrung war den Angaben nach offenbar mal wieder ein Erdfall.

Die Bahnstrecke bei Oberrohn, einem Ortsteil von Bad Salzungen, musste in der Vergangenheit mehrfach gesperrt werden.

Rund 3000 Menschen seit Jahresbeginn: Wieder mehr geflüchtete Ukrainer in Thüringen
Thüringen Rund 3000 Menschen seit Jahresbeginn: Wieder mehr geflüchtete Ukrainer in Thüringen

Die Verbindung liegt in einem sogenannten Senkungsgebiet, dort wird häufig Erdfallalarm ausgelöst. Auslöser sind unterirdische Salzvorkommen, die vom Regenwasser ausgewaschen werden und so zum Absenken der Gleise führen. Aus diesem Grund müssen die Bereiche regelmäßig mit Schotter neu verfüllt werden.

Züge dürfen auf dem rund 250 Meter langen Teilstück nur noch maximal zehn Kilometer pro Stunde fahren. Das Land Thüringen prüft deshalb mögliche Ausweichrouten.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

Mehr zum Thema Thüringen: