Heikle Bahnstrecke in Thüringen: Gleise nach Erdfall wieder frei

Bad Salzungen - Im Wartburgkreis musste unter der Woche eine Bahnstrecke gesperrt werden.

Wegen unterirdischen Salzvorkommen senken sich auf der Strecke zwischen Eisenach und Bad Salzungen immer wieder die Gleise ab. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die "Südthüringer Zeitung" schreibt, war am Dienstag und Mittwoch die Strecke zwischen Eisenach und Bad Salzungen betroffen. Inzwischen fahren die Züge auf der Verbindung wieder regulär.

Grund für die Sperrung war den Angaben nach offenbar mal wieder ein Erdfall.

Die Bahnstrecke bei Oberrohn, einem Ortsteil von Bad Salzungen, musste in der Vergangenheit mehrfach gesperrt werden.

Die Verbindung liegt in einem sogenannten Senkungsgebiet, dort wird häufig Erdfallalarm ausgelöst. Auslöser sind unterirdische Salzvorkommen, die vom Regenwasser ausgewaschen werden und so zum Absenken der Gleise führen. Aus diesem Grund müssen die Bereiche regelmäßig mit Schotter neu verfüllt werden.