Sie ist die neue Chefin der Thüringer Jusos

Erfurt - Thüringens SPD-Nachwuchs hat eine neue Chefin. Zur Landesvorsitzenden wählten die Jusos auf einer Landeskonferenz in Weimar Sophie Ringhand. Die 24 Jahre alte Jura-Studentin aus Jena bekam bei ihrer Wahl nach Angaben der Jusos 100 Prozent der abgegebenen Stimmen - ein Novum bei der SPD-Jugendorganisation.

Sophie Ringhand (24) wurde am Samstag zur neuen Jusos-Chefin in Thüringen gewählt. © -/Jusos/dpa

Ringhand folgt auf die 28 Jahre alte Melissa Butt, die vier Jahre an der Juso-Spitze stand und nicht erneut für das Amt kandidierte.

Kritik übten die Jusos an der Sozialpolitik der SPD in der Bundes- sowie in der Landesregierung. "Statt in den Chor der Angriffe der CDU auf den Sozialstaat mit einzusteigen, muss die SPD den Sozialstaat und das System der sozialen Sicherung verteidigen", forderten sie.

Krisenbedingte Löcher im Haushalt dürfen nicht durch Kürzungen im Sozialstaat gestopft werden. Sie verlangten eine Vermögensabgabe für die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung. Diese Forderung ist Teil eines Antrags, der von der Landeskonferenz beschlossen wurde.



Es sei unwürdig für eine sozialdemokratische Partei, ihre größte Errungenschaft - ein System der sozialen Sicherung - abzuwickeln, "während gleichzeitig 249 Milliardäre in Deutschland unbehelligt ihr Vermögen vermehren", sagte Ringhand nach Juso-Angaben.