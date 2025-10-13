Kleinkind gegen Tür geschubst? Erzieherin entlassen, Ermittlungen laufen

Saalfeld - In einem Kindergarten in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) soll es mutmaßlich zu einem Übergriff auf ein Kleinkind gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt.

Gegen die betroffene Erzieherin steht ein schwerer Verdacht im Raum. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie der Mitteldeutsche Rundfunk schreibt, soll eine Erzieherin das Kind gegen eine Tür bzw. einen Türrahmen gestoßen haben. Das betroffene Kita-Kind habe sich dabei verletzt. Es sei zum Tatzeitpunkt zweieinhalb Jahre alt gewesen, berichtet der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender.

Den Angaben nach hatte sich der Vorfall bereits im Dezember 2024 ereignet. Die Mutter des Kindes habe die Kindergärtnerin daraufhin angezeigt.

Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen. Die Ermittlungen laufen weiterhin, da noch eine mögliche Stellungnahme der Beschuldigten ausstehe, berichtet der MDR.

Die beschuldigte Erzieherin sei inzwischen von der Stadt Saalfeld, die den Kindergarten betreibt, entlassen worden. Konsequenzen hatte der mutmaßliche Übergriff auch für die Leiterin des Kindergartens.