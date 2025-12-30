Brandstiftung? Mehrfamilienhaus muss nach Feuer abgerissen werden

Mühlhausen - Am Sonntagmorgen (28. Dezember) stand in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ein Mehrfamilienhaus in Flammen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung gegen Unbekannt.

Das brennende Mehrfamilienhaus war nicht mehr zu retten. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Das Feuer hatte sich schnell ausgebreitet und den kompletten Dachstuhl des Gebäudes in der Wanfrieder Straße zerstört. Der Schaden wurde laut ersten Schätzungen auf rund 90.000 Euro beziffert.

Eine Mieterin aus dem zweiten Obergeschoss musste von der Feuerwehr aus dem Haus geholt werden. Die restlichen Bewohner hatten sich selbstständig und unverletzt in Sicherheit bringen können, hieß es.

Am Montag hatten die Abrissarbeiten an dem stark zerstörten Gebäude begonnen, wie die Stadt Mühlhausen mitteilte. Mit Einbruch der Dunkelheit waren die Arbeiten aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Am Dienstag wurde der Abriss fortgesetzt.