Zeiss-Planetarium kurz vor Schließung mehrfach ausverkauft

Jena - Das Zeiss-Planetarium in Jena hat vor seiner temporären Schließung nochmals zahlreiche Schaulustige angelockt.

2026 feiert das Zeiss-Planetarium 100-jähriges Jubiläum. © Martin Schutt/dpa

Die Weihnachtsferien nutzten vor allem Familien und auswärtige Besucher zu einer Visite, hieß es auf Anfrage aus dem Sternentheater, das vor einem größeren Umbau steht und deswegen ab Januar für mehrere Monate geschlossen wird.

Allein am Sonntag nach Weihnachten seien drei Veranstaltungen ausverkauft gewesen, hieß es. Auch am Silvestertag ist das Planetarium nochmals geöffnet. Die Schließung könnte nach bisherigen Angaben voraussichtlich bis Ende Juni dauern.

2026 wird das Zeiss-Planetarium 100 Jahre alt und soll zum Jubiläum unter anderem neue Außenanlagen und moderne Projektionstechnik erhalten. Das Planetarium in Jena hat seit seiner Eröffnung 1926 viele Millionen Besucher angezogen.

