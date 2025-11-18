Kostenlos ins Museum: An diesem Tag müsst Ihr nach Weimar

Weimar - Die Klassik Stiftung Weimar öffnet am Mittwoch ihre Häuser bei freiem Eintritt.

Am 19. November kann unter anderem das Bauhaus-Museum in Weimar kostenfrei besucht werden. (Archivfoto) © Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Zum Buß- und Bettag am 19. November können sämtliche Häuser und Ausstellungen der Stiftung kostenlos besucht werden.

Geplant sind zudem kostenfreie geführte Touren und Mitmachangebote, wie die Stiftung auf ihrer Website mitteilt. Für die Touren müssen jedoch Karten im Vorfeld über den Ticketshop der Stiftung reserviert werden.

Der Buß- und Bettag ist ein Feiertag der evangelischen Kirche, der immer am ersten Mittwoch nach dem Volkstrauertag begangen wird.