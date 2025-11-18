Feuer im Rathaus Sonneberg: 60 Mitarbeiter müssen aus Gebäude raus
Sonneberg - Im Rathaus Sonneberg hat es am Montag gebrannt.
Das Feuer war gegen 11.30 Uhr im Keller ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit.
Den Angaben nach hatte sich aus bislang noch ungeklärten Gründen die Notstromversorgung im Untergeschoss der Stadtverwaltung entzündet.
Wegen des Feuers wurde das Gebäude evakuiert. Rund 60 Mitarbeiter mussten das Rathaus vorsorglich verlassen. Verletzt wurde niemand.
Die Angestellten der Stadtverwaltung wurden vorübergehend anderweitig untergebracht, um ihrer Arbeit weiter nachgehen zu können.
Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf rund 250.000 Euro geschätzt, kann allerdings noch nicht abschließend beziffert werden, heißt es. Am Dienstag wird ein Brandursachenermittler der Kripo Saalfeld vor Ort sein, um die Ursache des Feuers zu untersuchen.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Sonneberg-Ost