Krokodil sowie Gift- und Würge-Schlangen aus Garten-Siedlung geholt

Nordhausen - Ein Krokodil sowie Gift- und Würgeschlangen wurden aus einer Gartensiedlung in Nordhausen (Thüringen) geholt!

Alles in Kürze

In der Haltung lebten ein gut zwei Meter großes Beulenkrokodil sowie 16 Würge- und vier Giftschlangen.

Das teilte das Landratsamt Nordhausen am Dienstag mit.

Am Dienstag seien das Veterinäramt, die Untere Naturschutzbehörde, der Vollzugsdienst des Landkreises Nordhausen sowie das Ordnungsamt der Stadt Nordhausen in der Gartensiedlung im Einsatz gewesen, "um gemeinsam mit dem Eigentümer eine Reptilienhaltung mit gelisteten gefährlichen Tieren aufzulösen".

Auch 16 Würge- und vier Giftschlangen lebten in der Haltung. © Silvio Dietzel / Montage

"Denn die Würgeschlangen waren bis zu vier Meter lang und die vorhandenen Gehege zu klein für eine artgerechte Haltung", hieß es. Zudem waren die klimatischen Bedingungen "nicht passend" für die gehaltenen Arten.

Der Halter sei gegen die sofortige Vollziehung der Maßnahmen vor das Verwaltungsgericht in Weimar gezogen. Laut Landratsamt hatte das Gericht im März entschieden, dass das Veterinäramt die Auflagen veranlassen dürfe.

Bei dem Einsatz am Dienstag sei auch eine Fachtierärztin aus Südthüringen dabei gewesen.

Sie habe die Tiere vorerst in ihrer Praxis aufgenommen, um sie klinisch zu untersuchen. Ein Teil der Reptilien solle nun in einer speziellen Reptilien-Auffangstation in München untergebracht werden.