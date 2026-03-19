Liebevolles Zuhause gesucht: "Tierisch tierisch" zu Gast in Jena

Moderatorin Uta Bresan (60) war am Mittwoch mit der MDR-Sendung "Tierisch tierisch" im Tierheim Jena zu Besuch.

Von Marie Pohland

Jena - Moderatorin Uta Bresan (60) war am Mittwoch mit der MDR-Sendung "Tierisch tierisch" im Tierheim Jena zu Besuch. Dort traf sie auf zahlreiche Tiere, die ein liebevolles Zuhause suchen.

Für Shadow werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die ihr ein liebevolles Zuhause bieten wollen. © © Mitteldeutscher Rundfunk Shadow kam im Januar 2026 gemeinsam mit einem Artgenossen aufgrund von Vernachlässigung ins Tierheim Jena. Die junge Hündin ist anfangs zurückhaltend, zeigt aber schnell Neugier, wenn man ihr Zeit lässt. Für Shadow werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die Freude an ihrer aktiven, lernbereiten Art haben. Sie kennt Grundsignale, ist leinenführig und kann gut mit älteren Kindern oder einem souveränen Artgenossen zusammenleben.

Anka und Tina warten auch sehnsüchtig auf ihr großes Glück

Anka und Tina sind sehr eng verbunden und sollen zusammen bleiben. © © Mitteldeutscher Rundfunk Anka und Tina kamen nach dem Tod ihres Besitzers ins Tierheim. Viel ist über ihre Vergangenheit nicht bekannt, sie lebten jedoch offenbar lange in einem kleinen Zwinger. Die beiden freundlichen Hündinnen sind sehr eng verbunden und sollen zusammen bleiben. Sie wünschen sich ein ruhiges Zuhause, gern bei älteren Menschen, mit kleinen Spaziergängen und viel Zuwendung. Kinder und andere Hunde sollten nicht im Haushalt leben. Thüringen Rosenbrauerei Pößneck gerettet: Neuer Investor übernimmt Anka fehlt ein Teil ihrer Lefze, was sie jedoch kaum einschränkt.

Auch diese Tiere suchen ein liebevolles zu Hause

Kater Nuri stammt aus einer Beschlagnahmung und sucht ein liebevolles zu Hause, in dem er die Möglichkeit hat, nach draußen zu gehen. © © Mitteldeutscher Rundfunk

Graupapgei Cookie sucht nach dem Tod seines Besitzers eine neue Bleibe, in der er mit mindestens einem weiteren Artgenossen zusammen leben sollte. © © Mitteldeutscher Rundfunk