Liebevolles Zuhause gesucht: "Tierisch tierisch" zu Gast in Jena
Jena - Moderatorin Uta Bresan (60) war am Mittwoch mit der MDR-Sendung "Tierisch tierisch" im Tierheim Jena zu Besuch. Dort traf sie auf zahlreiche Tiere, die ein liebevolles Zuhause suchen.
Shadow kam im Januar 2026 gemeinsam mit einem Artgenossen aufgrund von Vernachlässigung ins Tierheim Jena. Die junge Hündin ist anfangs zurückhaltend, zeigt aber schnell Neugier, wenn man ihr Zeit lässt.
Für Shadow werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die Freude an ihrer aktiven, lernbereiten Art haben.
Sie kennt Grundsignale, ist leinenführig und kann gut mit älteren Kindern oder einem souveränen Artgenossen zusammenleben.
Anka und Tina warten auch sehnsüchtig auf ihr großes Glück
Anka und Tina kamen nach dem Tod ihres Besitzers ins Tierheim. Viel ist über ihre Vergangenheit nicht bekannt, sie lebten jedoch offenbar lange in einem kleinen Zwinger.
Die beiden freundlichen Hündinnen sind sehr eng verbunden und sollen zusammen bleiben.
Sie wünschen sich ein ruhiges Zuhause, gern bei älteren Menschen, mit kleinen Spaziergängen und viel Zuwendung. Kinder und andere Hunde sollten nicht im Haushalt leben.
Anka fehlt ein Teil ihrer Lefze, was sie jedoch kaum einschränkt.
Auch diese Tiere suchen ein liebevolles zu Hause
Bei Interesse freut sich das Tierheim riesig über Euren Anruf unter 03641 210 922 oder eine E-Mail an [email protected].
Die neueste Folge von "Tierisch tierisch" und alle zu vermittelnden Tiere könnt Ihr Euch in der MDR-Mediathek anschauen.
Titelfoto: © Mitteldeutscher Rundfunk