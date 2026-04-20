Luchs bei Oberhof gesichtet: Nachwuchs in Thüringen erwartet

Thüringen - In Thüringen sind Luchssichtungen laut dem NABU Thüringen jederzeit möglich. Erst Ende März hatte ein Spaziergänger bei Oberhof eine seltene Begegnung mit der größten Wildkatze Europas.

Ein Spaziergänger entdeckte erst Ende März bei Oberhof einen Luchs. © Tom Reuß

"Für mich und meine Begleitung war es ein großartiges Erlebnis, ein normalerweise scheues Tier für so lange Zeit aus nächster Nähe betrachten zu dürfen", berichtet Tom Reuß.

Auch das Fell und das Fauchen des Tieres hätten ihn beeindruckt. Nachdem der erste Schreck überwunden war, machte er vorsichtig Fotos.

Nach Angaben des NABU streifen derzeit tragende Weibchen durch die Wälder, um geeignete Plätze für ihren Nachwuchs zu finden.

"Im Mai rechnen wir dann mit dem ersten Luchsnachwuchs in diesem Jahr", sagt Projektkoordinator Silvester Tamás. In dieser sensiblen Phase sollten Störungen möglichst vermieden werden.