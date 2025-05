Mann angegriffen und schwer verletzt: Zeugen-Schreie und Hubschrauber-Einsatz

Wernshausen - Ein Mann (28) ist in Wernshausen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) angegriffen und schwer verletzt worden.

Laut Polizei stürzte der Mann und der Angreifer ließ nicht von ihm ab. Ein Rettungshubschrauber habe den Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe sich Mittwochnachmittag am Bahnhof in Wernshausen eine handfeste Auseinandersetzung ereignet.

Ein 20-Jähriger sei mit einem Fahrrad vorgefahren, sei auf den 28-Jährigen getroffen, abgestiegen und habe unvermittelt auf diesen eingeschlagen. Der Mann sei gestürzt - der Angreifer habe gegen den Kopf des auf dem Boden liegenden Mannes getreten und ihn schwer verletzt.

Laut Polizei schrien Zeugen den 20-Jährigen an, aufzuhören. Schließlich habe dieser von seinem Opfer abgelassen. Mit einem Rettungshubschrauber kam der Verletzte den Angaben nach in ein Krankenhaus.

Der Täter sei kurze Zeit später angetroffen und vorläufig festgenommen worden. Am heutigen Donnerstag werde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, hieß es am späten Vormittag vonseiten der Beamten.