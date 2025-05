Mann lässt Füchse qualvoll leiden

Alles in Kürze

Zu Verstößen gegen das Tierschutzgesetz kam es in den zurückliegenden Wochen in mehreren Fällen in Kreisen der LPI, wie aus Angaben dieser von Montag hervorging.

Seit Anfang Mai sei es insbesondere im Bereich Lehesten zu zwei Vorfällen gekommen, wonach ein nunmehr Beschuldigter sogenannte Fang- beziehungsweise Tellereisen aufgestellt habe "und dadurch Wildtiere verletzt hatte".

Füchse griffen Hühner des Beschuldigten aufgrund "unzureichender" Sicherung an, wie aus den Angaben weiter hervorging. Der Mann habe in der Folge die Fallen aufgestellt.

Darin habe er in mindestens zwei bekannt gewordenen Fällen die gefangenen Füchse qualvoll leiden lassen. Im Fall des vergangenen Wochenendes sei das schwer verletzte Tier durch Schüsse aus der Dienstpistole von seinem Leiden erlöst worden, hieß es.