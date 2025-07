Toter in Bachlauf, Mädchen in U-Haft: Fall in Zella-Mehlis absolute Ausnahme

Zella-Mehlis/Meiningen - Dass - wie im aktuellen Fall aus Zella-Mehlis - junge, weibliche Jugendliche als Tatverdächtige in einem Tötungsdelikt gelten, ist Fachleuten zufolge eine absolute Ausnahme.

Zella-Mehlis: An einem Brunnen in der Nähe des Fundortes einer Männerleiche wurden Kerzen abgestellt. © Jacob Schröter/dpa

"Das ist ein neues Phänomen mit den Mädchen", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Inés Brock-Harder.

Auch Bernd Holthusen vom Deutschen Jugendinstitut betonte, dass Jugendliche als Tatverdächtige bei gegen das Leben gerichteten Straftaten sehr selten seien: "Die Fallzahlen sind wirklich extrem gering und noch ungewöhnlicher sind Fälle, in denen Mädchen als tatverdächtig gelten."

Nach dem Fund eines toten 23-Jährigen im Juni in einem Bachlauf in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) stehen zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen sowie zwei junge Männer im Alter von 19 Jahren unter Mordverdacht. Alle vier sitzen in Untersuchungshaft. Strafmündigkeit beginnt nach deutschem Recht ab 14 Jahren, dann gilt zunächst das Jugendstrafrecht.

Brock-Harder erklärte, dass etwa ab dem Alter von zwölf Jahren der Körper beginne sich umzubauen, auch das Gehirn. Das könne etwa zu Stimmungsschwankungen und Körperwahrnehmungsstörungen führen.

Auch körperliche Grenzen werden in der Pubertät ausgetestet. "Diese Entwicklungen sollten bei der Bewertung von Taten berücksichtigt werden, sind aber sicher keine Entschuldigung", so die Psychotherapeutin.