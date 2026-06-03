Mehr als drei pro Woche: Zahl rechter Angriffe in Thüringen bleibt auf hohem Niveau

Thüringen - Die Zahl der von der Opferschutzorganisation Ezra registrierten rechtsextremen , rassistischen und antisemitischen Angriffe in Thüringen bleibt auf hohem Niveau.

Die Zahl der von der Opferschutzorganisation Ezra registrierten rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Angriffe in Thüringen bleibt weiter hoch. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 181 derartige Gewalttaten registriert – mehr als drei pro Woche, wie aus der von Ezra vorgelegten Jahresbilanz 2025 hervorgeht. Dabei seien mindestens 252 Menschen angegriffen worden.

40 weitere Menschen seien indirekt betroffen gewesen. Das heißt, dass sie Gewalttaten miterlebt haben, aber nicht persönlich attackiert wurden. Hauptgrund für die Übergriffe oder Bedrohungen war laut Ezra Rassismus, 103 Angriffe seien darauf zurückzuführen.

Im Vergleich zu 2024, als die Opferberater mit 206 Fällen ein Allzeithoch bei rechts motivierten Angriffen erfasst hatten, gingen die Zahlen zwar zurück.