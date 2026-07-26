Tierisches Schauspiel in Thüringen: Hier können Glühwürmchen bestaunt werden

Mühlhausen/Jena - Mit etwas Glück und Planung kann man noch einen Blick auf sie erhaschen: Auch in Thüringen sind noch Glühwürmchen unterwegs.

In der Paarungszeit senden die Glühwürmchen Leuchtsignale. (Symbolfoto) © Jesus Alvarado/dpa

"Die große Flugzeit ist schon vorbei, aber man hat noch Chancen, sie zu sehen", erklärt Jens Wilhelm, Revierleiter im Nationalpark Hainich. Denn dort huschen die kleinen Käfer am Waldrand oder an lichten Waldstellen im Sommer regelmäßig umher.

"Es ist aber nicht selbstverständlich", betont Wilhelm. Ihm zufolge gehören folgende Voraussetzungen dazu, um die Käferchen zu sehen: "In der Zeit von Sonnenuntergang bis vor Mitternacht muss es relativ warm und möglichst windstill sein – und ein bisschen Glück gehört auch dazu."

Wilhelm gerät ins Schwärmen, wenn er über die kleinen Tierchen spricht: "Es ist immer toll, wenn man die Gelegenheit hat, sie durch den Wald huschen zu sehen, das begeistert einen immer wieder, wenn sie um einen herumfliegen."

Denn mit ihrem ruckartigen Flug bewegen sich die Käfer nicht hoch in der Luft, sondern sind auf Mannshöhe unterwegs.