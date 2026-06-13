Mehr als ein Monument: Kyffhäuser-Denkmal ist ein echtes Touristenziel

Bad Frankenhausen - Vor 130 Jahren, am 18. Juni 1896, wurde das Kyffhäuser-Denkmal eingeweiht. Am heutigen Samstag wird das Jubiläum mit einem Fest unter dem Motto "Großes Flanieren" gefeiert.

Das Kyffhäuser-Denkmal ist eines der bekanntesten Touristenziele im Freistaat. © Martin Schutt/dpa

Beim Jubiläumsfest können sich Geschichts- und Architekturinteressierte bei Führungen und Vorträgen zur Entstehung des Denkmals informieren, wie die Kyffhäuser-Stiftung mitteilte. Weiterhin gibt es Angebote für Familien und Kinder, unter anderem traditionelles Handwerk und Vorführungen von Stelzenläufern und Gauklern.

Geografisch liegt das Denkmal unweit der Bundesstraße 85 zwischen Bad Frankenhausen (Thüringen) und Kelbra (Sachsen-Anhalt) gelegene Bauwerk wurde 1892 bis 1896 nach Plänen des Architekten Bruno Schmitz (1858-1916) errichtet. Das Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. stammt vom Bildhauer Emil Hundrieser (1846-1911), der den Monarchen als Feldherr mit Pickelhaube in das Land hinein reitend verewigte.

Das monumentale Bauwerk mit dem 81 Meter hohen Turm gehört wie etwa auch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck in Koblenz oder das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig zu den großen sogenannten Nationaldenkmälern der Kaiserzeit, die das Kaiserreich und dessen militärische Stärke verherrlichen sollten. Heute ist es eines der bekanntesten Touristenziele in Thüringen.