Mit diesen Tipps wird das Wochenende in Erfurt garantiert nicht langweilig
Erfurt/Bad Salzungen/Gera - Trotz kühlerem Wetter gibt es an diesem Wochenende in Thüringen viel zu erleben. Wer noch nichts vorhat, wird in unseren Veranstaltungstipps fündig!
Kürbiszeit im egapark
Erfurt - Noch bis zum 31. Oktober können im egapark in Erfurt zehn Kürbiskunstwerke aus 50.000 Kürbissen angeschaut werden.
In diesem Jahr steht das Thema "Musik" im Vordergrund. Dabei wurden beispielsweise eine riesige Geige oder Kopfhörer aus Kürbissen gebaut. Einige der Figuren sind bis zu vier Meter hoch.
Vom 14. bis 19. Oktober 2025 sparen Familien außerdem 20 Prozent auf die Familientageskarten.
EFA 2025: 17. bis 18. Oktober
Erfurt - Am 17. und 18. Oktober findet in Erfurt das Elektrische Frequenz Arrangement (EFA) statt. Hier geht es vor allem um handgemachte Elektromusik. Interessierte können zum Beispiel an Löt-Workshops teilnehmen oder etwas Neues über Synthesizer und Musikproduktion lernen.
Das Event findet in der Jederkann Galerie am Leipziger Platz 9 statt. Tagestickets sind für jeweils 15 Euro erhältlich.
Lichterfest in Bad Salzungen
Bad Salzungen - Am 17. Oktober veranstaltet der Handels- und Gewerbeverein von 18 Uhr bis 23 Uhr das Lichterfest in der Innenstadt von Bad Salzungen.
Hier sind die Gassen und der Marktplatz in "bunte Lichtilluminationen getaucht", so die Stadt Bad Salzungen. Außerdem laden Musik, Essensstände und verschiedene Händler zum Bummeln ein.
Schlaumeierquiz im Naturkundemuseum Erfurt
Erfurt - Am Samstag und Sonntag finden jeweils von 10 bis 18 Uhr Rätseltouren durch das Naturkundemuseum statt.
Der Eintritt ist für Kinder unter sechs Jahren kostenlos, Schüler zahlen 4 Euro, Erwachsene 6 Euro. Familientickets gibt es für 13 Euro.
Herbstvolksfest in Gera
Gera - Am Samstag, dem 18. Oktober, wird das Herbstvolksfest in Gera um 14 Uhr im Hofwiesenpark feierlich mit Festbieranstich eröffnet. Bis zum 2. November stehen hier Fahrgeschäfte und Essensbuden. Insgesamt sind 31 Schaustellergeschäfte vertreten.
TAG24 wünscht Euch ein schönes Wochenende.
Titelfoto: Bildmontage:Steve Bauerschmidt/Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH/obs, 123RF/mfbtasarim, Bodo Schackow/dpa, Bodo Schackow/dpa