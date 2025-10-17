16.000 Jobs in Gefahr? Thüringer Arbeitsmarkt vor schwerer Zeit

Erfurt - Die Zukunftsaussichten auf dem Thüringer Arbeitsmarkt sehen laut Experten offenbar nicht so rosig aus.

In Thüringen könnten 2026 Tausende Jobs wegfallen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wissenschaftler des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung rechnen damit, dass im kommenden Jahr die Zahl der Beschäftigten landesweit sinkt und die Arbeitslosigkeit demzufolge steigt.

Im schlimmsten Fall könnten nach der Berechnung bis zu 16.000 Jobs wegfallen.

Grund ist, dass Thüringen im Ländervergleich besonders viele Industrieplätze hat, wie aus der Prognose hervorgeht. Damit stehe der Freistaat vor größeren Herausforderungen als andere Regionen Deutschlands.