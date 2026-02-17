"Mit Prickeln im Kopf und Glitzer im Herzen": Secondhand-Store in Erfurt eröffnet
Erfurt - Was als gemeinsame Flohmarkt-Leidenschaft zweier Freundinnen begann, entwickelte sich nun zu einem Pop-up-Store in der Erfurter Innenstadt.
Das Flohmarkt-Format "Seccohand" ist 2025 offiziell gegründet worden, der erste Flohmarkt fand im Mai des vergangenen Jahres statt.
Entstanden ist das Konzept aus der Freundschaft der beiden Gründerinnen Franzi und Marry - und aus purer Lust auf Flohmärkte.
Die Resonanz war von Beginn an groß. Die Nachfrage stieg, das Feedback war positiv.
Für Franzi war schnell klar, dass sie mehr daraus machen möchte. "Dann mach ich aus meiner Leidenschaft einfach wirklich was Eigenes", sagt sie. Jetzt ist sie Inhaberin des Pop-up-Stores am Fischmarkt 11. Noch bis zum 28. März ist der Laden geöffnet.
Neben Vintage-Kleidung auch Aktionen und Workshops geplant
Die Kleidungsstücke im Geschäft sind allesamt persönlich ausgewählt - mit einem besonderen Blick für außergewöhnliche Teile.
Doch Seccohand soll mehr sein als nur Second-Hand-Mode. Geplant sind vielfältige Aktionen, unter anderem die Teilnahme an der feministischen Kulturwoche. Der Pop-up-Store soll ein Ort der Begegnung sein, insbesondere für Frauen und FLINTA-Personen. Modenschauen und Workshops sind ebenso vorgesehen wie Aufklärungsarbeit rund um bewussten Modekonsum.
Das alles ganz ohne Zwang, getreu dem Seccohand-Motto "Mit Prickeln im Kopf und Glitzer im Herzen", mit dem Ziel, "dass man wieder zurückfindet zu einer ganz langsamen Modebranche", so Franzi.
Titelfoto: Marie Pohland