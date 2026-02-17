"Mit Prickeln im Kopf und Glitzer im Herzen": Secondhand-Store in Erfurt eröffnet

Erfurt - Was als gemeinsame Flohmarkt-Leidenschaft zweier Freundinnen begann, entwickelte sich nun zu einem Pop-up-Store in der Erfurter Innenstadt.

Vom 17. Februar bis zum 28. März hat der Pop-up-Store am Erfurter Fischmarkt geöffnet. © Marie Pohland

Das Flohmarkt-Format "Seccohand" ist 2025 offiziell gegründet worden, der erste Flohmarkt fand im Mai des vergangenen Jahres statt.

Entstanden ist das Konzept aus der Freundschaft der beiden Gründerinnen Franzi und Marry - und aus purer Lust auf Flohmärkte.

Die Resonanz war von Beginn an groß. Die Nachfrage stieg, das Feedback war positiv.

Für Franzi war schnell klar, dass sie mehr daraus machen möchte. "Dann mach ich aus meiner Leidenschaft einfach wirklich was Eigenes", sagt sie. Jetzt ist sie Inhaberin des Pop-up-Stores am Fischmarkt 11. Noch bis zum 28. März ist der Laden geöffnet.