24.06.2025 10:49 Nach Evakuierung wegen Sturms: Fachmesse in Eisenach wieder geöffnet

Nach der Räumung des Demopark-Geländes in Eisenach am Montag öffnet die Fachmesse am Dienstag wieder regulär.

Von Sebastian Münster Alles in Kürze Fachmesse in Eisenach nach Sturmeinwirkung wieder geöffnet

Keine Verletzten bei Evakuierung des Demopark-Geländes

Mehr als 10.000 Besucher mussten das Gelände verlassen

Keine Schäden an der ausgestellten Technik gemeldet

Über 400 Aussteller auf dem Flugplatzgelände in Eisenach Mehr anzeigen Eisenach - Nach der Räumung des Demopark-Geländes in Eisenach am Montag öffnet die Fachmesse am Dienstag nun wieder regulär. Das Messegelände hat wieder regulär geöffnet. © Screenshot/Facebook/Demopark Das sagte Christoph Götz, Sprecher des Demoparks der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "So wie es aussieht, ist das noch glimpflich ausgegangen." Es habe keine Verletzten gegeben. "Vielleicht hat jemand eine Schürfwunde am Arm gehabt, aber es musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden." Das schreibt der Sprecher auch der Entscheidung zu, zusammen mit Feuerwehr und Polizei frühzeitig die Räumung des Geländes zu beschließen. Thüringen Sie waren in alter Fabrikhalle unterwegs: Jugendliche schwer verletzt Thüringen Während Landeanflug: Segelflieger stürzt ab - Pilot kommt ums Leben Mehr als 10.000 Besucher und Besucherinnen mussten die derzeit laufende Sonderschau "Rasen" am Montag frühzeitig verlassen. Es sei zu keinen Schäden an der ausgestellten Technik gekommen, erklärte Götz weiter. "Wir haben ja auch Maßnahmen getroffen, indem wir Zäune und ähnliche Dinge, die hätten kippen können, frühzeitig umgelegt haben." Mehr als 400 Aussteller sind seit Sonntag auf dem Flugplatzgelände Eisenach-Kindel. Die Demopark ist eine Fachmesse für den kommunalen und gewerblichen Einsatz in der Grünen Branche - also etwa in der Garten-, Landschafts- und Kommunaltechnik.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Demopark