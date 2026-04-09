Neues Modell in Thüringen: Das Finanzamt macht künftig Eure Steuererklärung
Von Simone Rothe
Erfurt - Die Finanzämter können künftig für Tausende Menschen in Thüringen das Ausfüllen von Steuererklärungen übernehmen.
Der Freistaat gehöre zu den fünf Bundesländern, in denen das Projekt "Die Steuer macht jetzt das Amt für Sie" gestartet werde, erklärte Finanzministerin Katja Wolf (50, BSW) in Erfurt.
Zunächst würden ausgewählte Steuerpflichtige – wenn sie es wünschten – von der oft ungeliebten Abgabe einer Steuererklärung entlastet. Das Serviceangebot soll zunächst bei relativ einfachen Steuerfällen greifen.
An dem Projekt beteiligt sind nach Angaben des Finanzministeriums auch Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Gestartet wurde das Pilotprojekt 2025 im Finanzamt Kassel. Bundesweit könnten nun rund 500.000 Steuerpflichtige davon profitieren. In Thüringen sind alle elf Finanzämter beteiligt.
Und so funktioniert es: Steuerzahler erhalten künftig von den Finanzämtern einen Festsetzungsvorschlag für ihren späteren Steuerbescheid. Sie können ablehnen oder zustimmen, reichen entweder eine eigene Steuererklärung ein oder erhalten ihren Steuerbescheid.
Hilfe für ältere Steuerzahler
"Für mich war es wichtig, dass wir auch jenen Steuerpflichtigen ein solches Angebot unterbreiten, die ihre Erklärung noch nicht über ELSTER erstellen. Das sind auch viele ältere Menschen, die in der digitalen Welt noch unsicher sind", erklärte Wolf. ELSTER ist das digitale Steuerprogramm, dass die Finanzverwaltung zur Verfügung stellt.
Gesammelt werden sollen mit dem Modell Erfahrungen für alle Bundesländer, wie sich das Besteuerungsverfahren vereinfachen lässt. Es ergänze ein geplantes App-basiertes Serviceangebot "Steuererklärung mit einem Klick", das im Juli 2026 erstmals angeboten werden soll.
Die Mehrzahl der Thüringer, nämlich knapp 80 Prozent, gibt nach Angaben der Finanzverwaltung ihre Steuererklärung digital ab – entweder über das ELSTER-Portal oder private Online-Anbieter.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa