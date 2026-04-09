Neues Modell in Thüringen: Das Finanzamt macht künftig Eure Steuererklärung

Erfurt - Die Finanzämter können künftig für Tausende Menschen in Thüringen das Ausfüllen von Steuererklärungen übernehmen.

Das Amt kann künftig die Steuererklärung für die Menschen in Thüringen übernehmen. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Der Freistaat gehöre zu den fünf Bundesländern, in denen das Projekt "Die Steuer macht jetzt das Amt für Sie" gestartet werde, erklärte Finanzministerin Katja Wolf (50, BSW) in Erfurt.

Zunächst würden ausgewählte Steuerpflichtige – wenn sie es wünschten – von der oft ungeliebten Abgabe einer Steuererklärung entlastet. Das Serviceangebot soll zunächst bei relativ einfachen Steuerfällen greifen.

An dem Projekt beteiligt sind nach Angaben des Finanzministeriums auch Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Gestartet wurde das Pilotprojekt 2025 im Finanzamt Kassel. Bundesweit könnten nun rund 500.000 Steuerpflichtige davon profitieren. In Thüringen sind alle elf Finanzämter beteiligt.

Und so funktioniert es: Steuerzahler erhalten künftig von den Finanzämtern einen Festsetzungsvorschlag für ihren späteren Steuerbescheid. Sie können ablehnen oder zustimmen, reichen entweder eine eigene Steuererklärung ein oder erhalten ihren Steuerbescheid.