Neustart für Thüringen-Rundfahrt: Eintagesrennen gesichert
Von Tom Bachmann
Gera - Der erste Schritt zum Comeback der Thüringen-Rundfahrt der Frauen ist gesichert.
Der Veranstalter und die Stadt Gera unterschrieben einen Vertrag zur Veranstaltung eines Eintagesrennens am 21. Juni. Die Thüringen Women Cycling Challenge ist der Nachfolger der aus finanziellen Gründen nicht mehr stattfindenden Rundfahrt.
Wie die Stadt Gera mitteilte, führt die Strecke zunächst 80 Kilometer durch das Umland, ehe im Stadtgebiet fünf Schlussrunden ausgetragen werden.
Der Anstieg zum Ferberturm mit 1,7 Kilometern Länge und einer durchschnittlichen Steigung von sechs Prozent soll das Rennen prägen. Das Rennen ist Teil der ProSeries des Weltverbandes UCI.
Das Eintagesrennen soll helfen, die Cycling Challenge wieder zu einer Rundfahrt auszubauen. Es existieren bereits Pläne, 2027 eine Tour über drei und 2028 schließlich über sechs Tage auszutragen.
Die Thüringen-Rundfahrt musste im vergangenen Jahr abgesagt werden. Hauptgrund dafür war die fehlende finanzielle Unterstützung des Landes, das 200.000 Euro an Fördermitteln wie noch im Vorjahr nicht aufbringen wollte. Kurz darauf wurde das endgültige Aus der Rundfahrt nach 36 Auflagen verkündet.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa