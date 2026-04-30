Neustart für Thüringen-Rundfahrt: Eintagesrennen gesichert

Gera - Der erste Schritt zum Comeback der Thüringen -Rundfahrt der Frauen ist gesichert.

Der erste Schritt zum Comeback der Thüringen-Rundfahrt der Frauen ist gesichert. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der Veranstalter und die Stadt Gera unterschrieben einen Vertrag zur Veranstaltung eines Eintagesrennens am 21. Juni. Die Thüringen Women Cycling Challenge ist der Nachfolger der aus finanziellen Gründen nicht mehr stattfindenden Rundfahrt.

Wie die Stadt Gera mitteilte, führt die Strecke zunächst 80 Kilometer durch das Umland, ehe im Stadtgebiet fünf Schlussrunden ausgetragen werden.

Der Anstieg zum Ferberturm mit 1,7 Kilometern Länge und einer durchschnittlichen Steigung von sechs Prozent soll das Rennen prägen. Das Rennen ist Teil der ProSeries des Weltverbandes UCI.

Das Eintagesrennen soll helfen, die Cycling Challenge wieder zu einer Rundfahrt auszubauen. Es existieren bereits Pläne, 2027 eine Tour über drei und 2028 schließlich über sechs Tage auszutragen.