So viele Schäden wurden in Thüringen durch Sturm, Hagel und Regen 2025 verursacht

Thüringen - Unwetter mit Sturm, Hagel und Starkregen haben in Thüringen im vergangenen Jahr zu rund 15.000 Versicherungsschäden geführt.

Die Schadenssumme durch Sturm, Hagel und Starkregen in Thüringen belief sich 2025 auf insgesamt 36 Millionen Euro. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Die Schadenssumme belief sich auf insgesamt 36 Millionen Euro, wie die Naturgefahrenbilanz des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) für 2025 ergibt.

Das ist ein deutlicher Rückgang zu 2024, als die von Versicherern regulierten Unwetter- und Elementarschäden nach früheren Angaben rund 106 Millionen Euro betragen hatten.

Sturm und Hagel verursachten mit 12.000 Versicherungsfällen den größten Teil der Schäden. Die Schadenshöhe betrug hier im Schnitt 2100 Euro je Fall. Solche Schäden sind laut GDV in der Wohngebäudeversicherung in der Regel automatisch mitversichert.

Bei Elementarschäden wie Überschwemmungen, Starkregen oder Erdrutschen lag die Schadenssumme je Versicherungsfall bei 3400 Euro. Für diese Gefahren ist ein zusätzlicher Versicherungsschutz nötig, um im Fall der Fälle Versicherungsleistungen zu erhalten.