Parkchaos vorbei? Stadt erweitert Zonen für Bewohner

Jena - Ab dem 1. April 2026 gelten in Jena neue Regeln für das Bewohnerparken. Die Stadt erweitert die Bewohnerparkzone in der Innenstadt und richtet im Bereich Lutherstraße Ost eine neue Bewohnerparkzone ein.

Ab April werden die Bewohnerparkzonen in Jena erweitert – betroffen sind unter anderem die Innenstadt und der Bereich Lutherstraße Ost. (Archivbild) © Uli Deck/dpa

Ziel ist es laut einer Pressesprecherin, den Parkraum in dicht bebauten Bereichen besser zu ordnen und Anwohnerinnen und Anwohner zu entlasten.

In der Innenstadt wird die bestehende Zone I erweitert und an die Parkgebührenzone angepasst.

Neu aufgenommen werden unter anderem Bereiche rund um den Leutragraben, die Schillerstraße, die Ernst-Haeckel-Straße sowie den Carl-Zeiß-Platz und die Carl-Zeiß-Straße.

Im Bereich Lutherstraße Ost entsteht die neue Zone IV. Dort gilt je nach Lage entweder reines Bewohnerparken oder ein Mischsystem: Teilweise dürfen dort nur Fahrzeuge mit Bewohnerparkausweis parken, in anderen Bereichen ist Parken mit Parkschein oder Bewohnerparkausweis möglich.

In einigen Straßen gelten die Bewohnerparkregeln nur in den Abend- und Nachtstunden.