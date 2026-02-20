Partys, Vinyl-Listening und Comedy: Mit diesen Tipps wird Dein Wochenende in Erfurt nicht langweilig

Noch nichts vor am Wochenende? Bei diesen Wochenendtipps ist garantiert für jeden etwas dabei.

Von Marie Pohland

Messe, Musik und Mitmachen am Freitag

Beim Porzellangießworkshop können Teilnehmende eigene Stücke gestalten und einen Einblick in die Arbeit im Atelier gewinnen. (Symbolfoto)
Beim Porzellangießworkshop können Teilnehmende eigene Stücke gestalten und einen Einblick in die Arbeit im Atelier gewinnen. (Symbolfoto)  © 123RF/ chokniti

  • Im Wald ist man nicht verabredet: Dramödie von Anne Nather ab 20 Uhr in der Schotte, Tickets gibt es für 15 Euro.

  • LIGHTS OUT by Nova Ethereal: Drag trifft Melancholie - dazu gibt's Flash Tattoos. Los geht’s um 21 Uhr, Tickets ab 8 Euro.

  • Latino Night: DJ RUDEBOY sorgt ab 21.30 Uhr im Presseklub für heiße Rhythmen und Tanzstimmung.

  • Porzellangießworkshop: Kreativ werden im Porzellanatelier von Claudia Bock - ab 16 Uhr, Teilnahme 130 Euro.

Party, Comedy und Geschichte am Samstag

Bei der Schlagernacht wird im Club bis spät in die Nacht getanzt und mitgesungen. (Symbolfoto)
Bei der Schlagernacht wird im Club bis spät in die Nacht getanzt und mitgesungen. (Symbolfoto)  © 123rf/defree

  • Schlagernacht: Im Club Palais gibt's ab 22 Uhr Schlagerhits zum Mitsingen und Tanzen, Eintritt 10 Euro.

  • ALL YOU CAN DANCE: In der Engelsburg startet ab 23 Uhr die Tanznacht quer durch die Genres, Eintritt 12 Euro.

  • Stand-up-Komitee: Im Franz Mehlhose sorgt Stand-up-Comedy für Lacher, Tickets ab 22 Euro.

  • Öffentliche Führung: In der Gedenk- und Bildungsstätte in der Andreasstraße 37a geht es ab 14 Uhr um Haft, Diktatur und Revolution in der DDR, Eintritt 2 Euro.

Schallplatten und Dinosaurier am Sonntag

Beim Vinyl-Listening-Abend stehen ausgewählte Schallplatten und gemeinsames Musikhören im Mittelpunkt. (Symbolfoto)
Beim Vinyl-Listening-Abend stehen ausgewählte Schallplatten und gemeinsames Musikhören im Mittelpunkt. (Symbolfoto)  © 123rf/crispyphoto

  • Die besondere Platte: Vinyl-Listening-Abend in der Frau Korte ab 17 Uhr, Eintritt frei.

  • DINO LIGHTS: Im egapark können Familien von Freitag bis Sonntag jeweils ab 17 Uhr einen schönen Abend in magisch-winterlicher Atmosphäre verbringen. Tickets gibt es ab 7 Euro.

TAG24 wünscht ein schönes Wochenende!

