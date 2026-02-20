Partys, Vinyl-Listening und Comedy: Mit diesen Tipps wird Dein Wochenende in Erfurt nicht langweilig
Erfurt - Noch nichts vor am Wochenende? Bei diesen Wochenendtipps ist garantiert für jeden etwas dabei.
Messe, Musik und Mitmachen am Freitag
Im Wald ist man nicht verabredet: Dramödie von Anne Nather ab 20 Uhr in der Schotte, Tickets gibt es für 15 Euro.
LIGHTS OUT by Nova Ethereal: Drag trifft Melancholie - dazu gibt's Flash Tattoos. Los geht’s um 21 Uhr, Tickets ab 8 Euro.
Latino Night: DJ RUDEBOY sorgt ab 21.30 Uhr im Presseklub für heiße Rhythmen und Tanzstimmung.
Porzellangießworkshop: Kreativ werden im Porzellanatelier von Claudia Bock - ab 16 Uhr, Teilnahme 130 Euro.
Party, Comedy und Geschichte am Samstag
Schlagernacht: Im Club Palais gibt's ab 22 Uhr Schlagerhits zum Mitsingen und Tanzen, Eintritt 10 Euro.
ALL YOU CAN DANCE: In der Engelsburg startet ab 23 Uhr die Tanznacht quer durch die Genres, Eintritt 12 Euro.
Stand-up-Komitee: Im Franz Mehlhose sorgt Stand-up-Comedy für Lacher, Tickets ab 22 Euro.
Öffentliche Führung: In der Gedenk- und Bildungsstätte in der Andreasstraße 37a geht es ab 14 Uhr um Haft, Diktatur und Revolution in der DDR, Eintritt 2 Euro.
Schallplatten und Dinosaurier am Sonntag
Die besondere Platte: Vinyl-Listening-Abend in der Frau Korte ab 17 Uhr, Eintritt frei.
DINO LIGHTS: Im egapark können Familien von Freitag bis Sonntag jeweils ab 17 Uhr einen schönen Abend in magisch-winterlicher Atmosphäre verbringen. Tickets gibt es ab 7 Euro.
TAG24 wünscht ein schönes Wochenende!
Titelfoto: 123rf/crispyphoto