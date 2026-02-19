"Thüringen Ausstellung" startet in Erfurt: Das können Besucher erwarten

Erfurt - Bauen, Wohnen , Kochen , Heiraten, Gesundheit : Mit einem Programm für viele Zielgruppen will Thüringens größte Verbrauchermesse wieder Zehntausende Gäste auf das Erfurter Messegelände locken.

Bei der "Thüringen Ausstellung" vom 28. Februar bis zum 8. März sind mehr als 750 Aussteller vertreten. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Zur "Thüringen Ausstellung" vom 28. Februar bis zum 8. März zeigen mehr als 750 Aussteller aktuelle Produkte und Dienstleistungen und informieren über neue Trends, wie die Ram Regio Ausstellungs GmbH als Veranstalterin mitteilte.

Themen rund ums Bauen und Heimwerken bilden traditionell den Schwerpunkt der Ausstellung, bei der im vergangenen Jahr 67.000 Besucher gezählt wurden.

Verbraucher können sich unter anderem zu Heizsystemen und Energiespeichern informieren und Vorträge zum Thema Bau verfolgen. Das Tischlerhandwerk zeigt in einem Leistungswettbewerb seine Fähigkeiten.

Hobbyköche und -bäcker können sich bei Kochshows und einem Blechkuchenwettbewerb Anregungen holen, traditionell gehört im Bratwurstland Thüringen auch ein Wurst- und Grilltag zum Programm.