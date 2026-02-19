Live-Konzert: Hans Zimmers Musik kommt nach Erfurt

Erfurt - Die Konzertreihe "The World of Hans Zimmer" macht im Rahmen ihrer Europatournee 2026 Station in Erfurt.

Mit "The Immersive Symphony" bringt die Reihe "The World of Hans Zimmer" die Filmmusik des Komponisten am 1. April in die Messe Erfurt. © © Linus Harwig

Am 1. April ist "The Immersive Symphony" in der Messe Erfurt zu erleben.

Mit dem Format hat der vielfach ausgezeichnete Filmkomponist Hans Zimmer ein Live-Konzept entwickelt, das seine bekanntesten Soundtracks in einem symphonischen Rahmen präsentiert.

Zimmer selbst steht dabei nicht auf der Bühne, ist jedoch als musikalischer Leiter und Kurator maßgeblich an der Umsetzung beteiligt.

"The Immersive Symphony" ist der jüngste Teil der Reihe und feierte im Januar 2025 im Metronom Theater Oberhausen seine Weltpremiere. In Erfurt werden ausgewählte Solistinnen und Solisten aus Zimmers musikalischem Umfeld gemeinsam mit dem s zentrale Werke aus seinem Filmschaffen interpretieren.