Live-Konzert: Hans Zimmers Musik kommt nach Erfurt
Erfurt - Die Konzertreihe "The World of Hans Zimmer" macht im Rahmen ihrer Europatournee 2026 Station in Erfurt.
Am 1. April ist "The Immersive Symphony" in der Messe Erfurt zu erleben.
Mit dem Format hat der vielfach ausgezeichnete Filmkomponist Hans Zimmer ein Live-Konzept entwickelt, das seine bekanntesten Soundtracks in einem symphonischen Rahmen präsentiert.
Zimmer selbst steht dabei nicht auf der Bühne, ist jedoch als musikalischer Leiter und Kurator maßgeblich an der Umsetzung beteiligt.
"The Immersive Symphony" ist der jüngste Teil der Reihe und feierte im Januar 2025 im Metronom Theater Oberhausen seine Weltpremiere. In Erfurt werden ausgewählte Solistinnen und Solisten aus Zimmers musikalischem Umfeld gemeinsam mit dem s zentrale Werke aus seinem Filmschaffen interpretieren.
Auf dem Programm stehen unter anderem Kompositionen aus bekannten Produktionen wie Dune, Inception, Der König der Löwen und Gladiator. Ergänzt wird das Konzerterlebnis durch ein aufwendiges Licht- und Visualkonzept, das die Musik visuell begleitet.
Die Reihe "The World of Hans Zimmer" besteht seit 2018 und hat sich seither zu einem international beachteten Tourneeformat entwickelt. Nach Veranstalterangaben besuchten bislang rund 1,2 Millionen Menschen die Konzerte.
Titelfoto: © Linus Harwig