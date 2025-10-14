Plötzlich Loch im Boden: Transporter bleibt stecken
Saalfeld - In Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hat sich am Montagnachmittag ein Loch im Boden aufgetan.
Ein Transporter-Fahrer wollte im Stadtteil Remschütz auf sein Grundstück im Dorfkulmer Weg fahren, als er plötzlich in einem Loch stecken blieb.
Um auf sein Anwesen zu gelangen, war der Mann über einen Fußweg gefahren. Hierbei tat sich überraschend unter seinem Fahrzeug ein Loch auf und der Transporter fuhr sich fest, wie die Polizei mitteilte.
Verletzt wurde bei diesem ungewöhnlichen Vorfall allerdings niemand.
Warum sich das Loch unvermittelt auftat, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. Laut ersten Erkenntnissen handelt es sich wohl um eine Unterspülung nach einem Wasserrohrbruch.
