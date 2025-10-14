Plötzlich Loch im Boden: Transporter bleibt stecken

Saalfeld - In Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hat sich am Montagnachmittag ein Loch im Boden aufgetan.

Aus welchem Grund sich unvermittelt ein Loch auftat, ist Gegenstand der Ermittlungen. (Symbolfoto) © 123RF/hxdbzxy

Ein Transporter-Fahrer wollte im Stadtteil Remschütz auf sein Grundstück im Dorfkulmer Weg fahren, als er plötzlich in einem Loch stecken blieb.

Um auf sein Anwesen zu gelangen, war der Mann über einen Fußweg gefahren. Hierbei tat sich überraschend unter seinem Fahrzeug ein Loch auf und der Transporter fuhr sich fest, wie die Polizei mitteilte.

Verletzt wurde bei diesem ungewöhnlichen Vorfall allerdings niemand.