Polizeieinsatz mit Hubschrauber: Drei Männer in U-Haft

Gera - Polizei-Einsatz in Ostthüringen ! Drei Personen landeten in Untersuchungshaft.

Es kam unter anderem ein Polizei-Hubschrauber zum Einsatz, wie aus Angaben der Beamten hervorging. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

In der Nacht zum Montag kam es in einem Autohaus in der Siemensstraße in Gera zu einem Einbruch. Das teilte die Polizei am Dienstagmittag mit.

Den Angaben nach verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, "um Fahrzeuge und unter anderem Autozubehör im unteren sechsstelligen Betrag zu entwenden".

Die zum Einsatz gekommenen Polizeibeamten hätten drei tatverdächtige Personen im näheren Umfeld sowie im Gebäude festnehmen können, "bevor diese mit mehreren Fluchtfahrzeugen flüchten konnten".

Gegen drei tatverdächtige Personen - einen 34-Jährigen, einen 41-Jährigen und eine 54-Jährigen - wurde Haftbefehl erlassen, wie aus den Angaben hervorging. "Sie verbleiben in Untersuchungshaft", so die Beamten am Dienstagmittag. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.