Prognose: Thüringen am stärksten von Kostensteigerungen betroffen

Thüringen - Thüringens Haushalte können mit deutlich steigenden Heizkosten für das vergangene Jahr rechnen.

Berechnungen zufolge gehört Thüringen zu den am stärksten von Kostensteigerungen betroffenen Bundesländern. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Nach Berechnungen des Energiedienstleisters Techem gehört der Freistaat zu den am stärksten von Kostensteigerungen betroffenen Bundesländern.

Steigen sollen demnach vor allem die Kosten für Fernwärme: Ein Thüringer Musterhaushalt muss dafür für 2025 voraussichtlich 16,4 Prozent mehr bezahlen als im Vorjahr. Betreiber von Gasheizungen können mit 12,8 Prozent höheren Kosten rechnen.

Damit liegt Thüringen laut der Prognose auf Platz fünf der Bundesländer mit den größten Kostensteigerungen nach Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Baden-Württemberg.