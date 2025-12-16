Vorweihnachtlicher Stress? Streit um Parklücke endet mit Körperverletzung

Ein Streit zwischen zwei Männern um eine Parklücke ist in Gera handgreiflich geendet.

Von Sven Bleilefens, Lisa Mehnert

Eine Parklücke war Auslöser für einen handfesten Streit zwischen zwei Männern. (Symbolfoto)
Eine Parklücke war Auslöser für einen handfesten Streit zwischen zwei Männern. (Symbolfoto)  © Bodo Schackow/dpa

Laut Polizei fand die Auseinandersetzung am Montagmittag gegen 13.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes statt.

Demnach schlug ein 62-jähriger Mann einem 49-Jährigen ins Gesicht.

Anschließend stieg der Ältere in sein Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den jüngeren Mann zu, bremste jedoch kurz vor ihm ab, wie die Polizei mitteilte.

Dabei soll es dennoch zu einem leichten Zusammenprall gekommen sein, sodass der 49-Jährige verletzt wurde.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

