Blutiges Drama in Thüringen: Mann stirbt bei Messerstecherei

Bad Langensalza - Eine schreckliche Tat erschüttert den Kurort Bad Langensalza in Thüringen ! Ein Mann (25) wurde am Mittwochnachmittag bei einer Messerstecherei getötet, mehrere Personen wurden verletzt. Die Polizei nahm mehrere Personen fest.

Ein Mann (25) kam am Mittwoch bei einer Messerstecherei in Bad Langensalza ums Leben. Die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Das Drama spielte sich gegen 16.40 Uhr am Augustinerplatz ab. Laut Polizei kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

"Hierbei wurde eine Person durch den Einsatz eines Messers lebensbedrohlich verletzt. Der 25-Jährige erlag noch am Nachmittag den schweren Verletzungen in einem Klinikum", heißt es.

Zudem soll es weitere Verletzte geben.