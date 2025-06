Schlamm-Lawine unterwegs: Dutzende Einsatzkräfte in Thüringer Ort gefordert

In Weiden war am Sonntag eine Schlammlawine unterwegs. Dutzende Einsatzkräfte waren vor Ort aktiv.

Von Carsten Jentzsch

Buttelstedt/Weiden - In Thüringen ist es am Sonntag erneut zu Gewittern gekommen. So auch in der Landgemeinde Am Ettersberg (Kreis Weimarer Land). In einem Ortsteil war eine Schlamm-Lawine unterwegs.

Schweres Gerät kommt bei den Aufräumarbeiten in Weiden zum Einsatz. © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator Sebastian Oertel, Stadtbrandmeister der Landgemeinde Am Ettersberg, berichtet am Montag im Gespräch mit TAG24 von einer Gewitterzelle und einem heftigen Starkregeneinbruch. Besonders Buttelstedt und Weiden (Ortsteil von Buttelstedt) habe es getroffen. Keller liefen voll, Straßenabschnitte wurden überschwemmt. In Weiden bahnte sich eine Lawine aus Schlamm und Geröll ihren Weg. Wie TAG24 vom Stadtbrandmeister erfuhr, grenzen an Weiden Felder an. Schlamm und Geröll schoben sich die Straße herunter. Thüringen Geplante Reform von Polizei-Aufgaben-Gesetz stößt auf Kritik: Das will Innenminister Maier Sebastian Oertel, der am gestrigen Tag die Gesamteinsatzleitung innehatte, blickt auf einen einsatzreichen Sonntag zurück. Die erste Meldung sei gegen 14.28 Uhr eingetroffen, um 20 Uhr sei Schluss gewesen. Dutzende Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Allein in Weiden seien am Ende 30 bis 35 Kräfte aktiv gewesen.

Drecksarbeit nach der Schlammlawine! © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

