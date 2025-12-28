Schlüssel nicht gefunden: Betrunkener bricht in eigene Wohnung ein
Von Katrin Zeiß, Christian Rüdiger
Nordhausen - In Nordhausen ist am frühen Sonntagmorgen ein 57-Jähriger in seine eigene Wohnung eingebrochen.
Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann seinen Schlüssel nicht gefunden. Aus diesem Grund suchte er in der Not nach einer Alternative und schlug ein Hinterhof-Fenster ein, um sich Zutritt in seine eigenen vier Wände zu verschaffen.
Eine Nachbarin bemerkte die Tat des 57-Jährigen, wusste aber nicht, in welchem Schlamassel sich der Mann befand. Sie vermutete einen echten Einbruch und alarmierte die Polizei.
Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der vermeintliche Einbrecher kurz zuvor aus einem Krankenhaus entlassen wurde. Dort war er wegen seines Alkoholrausches als medizinischer Notfall eingeliefert worden.
Gegen den betrunkenen 57-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung, da er mit dem Einschlagen des Fensters seinen Vermieter geschädigt hat.
