Schlüssel nicht gefunden: Betrunkener bricht in eigene Wohnung ein

Nordhausen - In Nordhausen ist am frühen Sonntagmorgen ein 57-Jähriger in seine eigene Wohnung eingebrochen.

Der Mann konnte seinen Wohnungsschlüssel nicht finden und suchte nach einem alternativen Eingang, um in sein Zuhause zu gelangen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann seinen Schlüssel nicht gefunden. Aus diesem Grund suchte er in der Not nach einer Alternative und schlug ein Hinterhof-Fenster ein, um sich Zutritt in seine eigenen vier Wände zu verschaffen.

Eine Nachbarin bemerkte die Tat des 57-Jährigen, wusste aber nicht, in welchem Schlamassel sich der Mann befand. Sie vermutete einen echten Einbruch und alarmierte die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der vermeintliche Einbrecher kurz zuvor aus einem Krankenhaus entlassen wurde. Dort war er wegen seines Alkoholrausches als medizinischer Notfall eingeliefert worden.