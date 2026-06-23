23.06.2026 19:10 Schock-Fund in Thüringen: Junge Frau liegt tot in Wohnung, Polizei geht von Verbrechen aus

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Schrecklicher Fund in Greiz: Eine junge Frau lag tot in einer Wohnung. Die Polizei spricht von einem Gewaltverbrechen

Von Julian Winkler

Greiz - Schrecklicher Fund am Dienstag in Greiz: Eine junge Frau wurde tot in einer Wohnung entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Ein Großaufgebot der Polizei war am Dienstag an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Greiz im Einsatz. In einem Wohnhaus wurde eine tote Frau gefunden. © Björn Walther/bw.pictures Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 bestätigt, wurde die Frau leblos in einem Wohnhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße aufgefunden. Offenbar wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens.



Aktuell laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Polizei arbeitet derzeit eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Zu einem möglichen Tatverdächtigen liegen aktuell noch keine Informationen vor. Auch die Identität der jungen Frau ist noch nicht abschließend geklärt. Seit Dienstagvormittag sind zahlreiche Ermittler vor Ort - Spuren werden gesichert, Polizeihunde suchen die Umgebung ab.



Weitere Details zur Tat könnte es in den nächsten Stunden geben. TAG24 bleibt dran!

Titelfoto: Björn Walther/bw.pictures