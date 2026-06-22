Nationalität und Herkunft egal: In Jenas Bädern sind alle Menschen willkommen

Jena - Während Gäste für einen Besuch in einem Strandbad in Sachsen-Anhalt ausreichend Deutsch sprechen können sollen, ist die Haltung der Stadtwerke Jena liberaler.

In Jenas Bäder dürfen alle Menschen, selbst wenn sie kein ausreichenden Deutschkenntnisse haben. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

"Die Jenaer Bäder stehen grundsätzlich allen Gästen offen", betonte eine Sprecherin der Stadtwerke, die in Jena mehrere Bäder und einen Badesee betreiben. "Ein Zutrittsverbot oder ein Verweis aus dem Bad erfolgt ausschließlich bei Verstößen gegen die Haus- und Badeordnung. Herkunft, Nationalität oder Sprache spielen dabei keine Rolle."

Hintergrund ist eine umstrittene Entscheidung des Heidebads in Halle im Nachbarbundesland von Thüringen. Demnach werden Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse nicht mehr hereingelassen.

"Wir müssen uns sicher sein, dass die Besucherinnen und Besucher unsere Baderegeln verstehen und so konsequent sein, um die Sicherheit der Badegäste gewährleisten zu können", sagte der Geschäftsführer des Heidebades, Mathias Nobel, der Deutschen Presse-Agentur.

Falle am Eingang auf, dass es Verständnisprobleme gebe, werde im Einzelfall entschieden, wie verfahren werde.