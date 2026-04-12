So günstig ist Camping in Thüringen
Von David Hutzler
Erfurt - Das Osterwochenende hat es vorgemacht: strahlender Sonnenschein, ausgebuchte Campingplätze in Thüringen. Damit ist die Saison für Zelt-, Wohnmobil- oder Caravan-Liebhaber so richtig ins Rollen gekommen.
In den Jahren nach der Corona-Pandemie hat sich ein kleiner Camping-Boom in Thüringen entwickelt. Wurden im Jahr 2019 noch rund 700.000 Übernachtungen gezählt, waren es im vergangenen Jahr rund 830.000 - im Jahr 2024 sogar noch etwas mehr.
Jährlich empfangen die Thüringer Campingplätze laut Wirtschaftsministerium inzwischen über 300.000 Gäste. Dazu komme, dass etwa Wohnmobilstellplätze statistisch noch gar nicht erfasst seien, die Bedeutung von Camping also noch höher ausfallen dürfte.
Insgesamt gibt es knapp 100 Campingplätze im Freistaat. Dazu kommen Wohnmobilstellplätze oder kleinere Übernachtungsmöglichkeiten.
Damit sind so gut wie alle touristischen Regionen erschlossen: Für Wasserratten bieten unter anderem Plätze rund um die Bleichlochtalsperre oder den Stausee Hohenfelden beste Bedingungen. Wanderer und Naturliebhaber kommen im Thüringer Wald oder im Hainich auf ihre Kosten.
Und für Stadt- und Kulturinteressierte gibt es stadtnahe Plätze bei Erfurt oder der Wartburg-Stadt Eisenach.
Thüringen ist Campingland für Sparfüchse
Camping gilt als preiswerte Urlaubsart - wer aber zuletzt in Kroatien oder Italien übernachtet hat, zweifelt an diesem Status. Dort werden laut ADAC in der Hochsaison im Schnitt über 60 Euro, teils über 70 Euro pro Nacht für eine kleine Familie mit einem Kind aufgerufen.
In Thüringen jedoch kommen Sparfüchse weiterhin auf ihre Kosten: So kostet etwa die Nacht für zwei Erwachsene und einem Kind mit Wohnmobil in der Hochsaison am Campingplatz Tor zum Hainich oder am Camping Georgenthal im Thüringer Wald 33 Euro. Am Camping Saalburg Kloster an der Bleilochtalsperre sind es 34 Euro, beim Camping Paulfeld im Thüringer Wald 34,50 Euro.
Rund um Erfurt lässt sich ebenfalls für unter 40 Euro nächtigen - etwa auf dem Campingpark Erfurt oder dem Camping Thürkies am Alperstädter See.
Etwas teurer wird es hingegen beim Camping Drei Gleichen (42 Euro) am Lütsche Stausee in Oberhof (44 Euro) oder beim Campingplatz Stausee Hohenfelden (48,50 Euro).
Der ADAC rät, besonders in der Hauptreisezeit früh zu buchen. Wer könne, solle außerhalb der Ferienzeiten verreisen, da die Preise dort manchmal deutlich niedriger sind. In Thüringen haben aber nicht alle Campingplätze saisonale Preise - manche rufen auch einen saisonunabhängigen Tarif auf.
Titelfoto: dpa/Bodo Schackow