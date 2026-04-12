So günstig ist Camping in Thüringen

Erfurt - Das Osterwochenende hat es vorgemacht: strahlender Sonnenschein, ausgebuchte Campingplätze in Thüringen . Damit ist die Saison für Zelt-, Wohnmobil- oder Caravan-Liebhaber so richtig ins Rollen gekommen.

Der Campingplatz Hohenfelden liegt direkt an einem Stausee. © dpa/Bodo Schackow

In den Jahren nach der Corona-Pandemie hat sich ein kleiner Camping-Boom in Thüringen entwickelt. Wurden im Jahr 2019 noch rund 700.000 Übernachtungen gezählt, waren es im vergangenen Jahr rund 830.000 - im Jahr 2024 sogar noch etwas mehr.

Jährlich empfangen die Thüringer Campingplätze laut Wirtschaftsministerium inzwischen über 300.000 Gäste. Dazu komme, dass etwa Wohnmobilstellplätze statistisch noch gar nicht erfasst seien, die Bedeutung von Camping also noch höher ausfallen dürfte.

Insgesamt gibt es knapp 100 Campingplätze im Freistaat. Dazu kommen Wohnmobilstellplätze oder kleinere Übernachtungsmöglichkeiten.

Damit sind so gut wie alle touristischen Regionen erschlossen: Für Wasserratten bieten unter anderem Plätze rund um die Bleichlochtalsperre oder den Stausee Hohenfelden beste Bedingungen. Wanderer und Naturliebhaber kommen im Thüringer Wald oder im Hainich auf ihre Kosten.

Und für Stadt- und Kulturinteressierte gibt es stadtnahe Plätze bei Erfurt oder der Wartburg-Stadt Eisenach.