So viele Kilometer Langlaufrouten bietet der Thüringer Wald am Wochenende

Thüringen - Hunderte Kilometer gespurte Langlaufrouten und fast ein Dutzend geöffneter Skilifte sorgen im Thüringer Wald für ordentliche Wintersportbedingungen .

In Thüringen wurden 792 Kilometer Loipen und Skiwanderwege verschiedener Schwierigkeitsgrade präpariert. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Bei einer bis zu 35 Zentimeter dicken Schneedecke sind am Samstag 792 Kilometer Loipen und Skiwanderwege verschiedener Schwierigkeitsgrade präpariert, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte.

Urlauber und Tagesausflügler können oft auf Pulverschnee laufen, mancherorts liegt Nassschnee, teilweise ist die Schneedecke verharscht. Mitunter bremsen auch Steine in der Loipe das Laufvergnügen.

Alpinskifahrer und Snowboarder können sich an zehn Skihängen austoben, unter anderem in Steinach, Oberhof, Masserberg, Schmiedefeld, Ilmenau und Oberweißbach. Rodeln ist auf 35 präparierten Hängen möglich, Snowtubing auf der Anlage in Oberhof. Für Winterwanderungen ohne Bretter an den Füßen sind 49 Strecken vorbereitet.