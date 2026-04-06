Straftaten in Thüringen: So viel höher ist der Schaden als noch im Jahr zuvor

Erfurt - Der durch Straftaten in Thüringen verursachte Schaden ist im Jahr 2025 auf rund 112 Millionen Euro gewachsen.

Durch Betrug, Fälschung oder auch Diebstahl entstand im Jahr 2025 in Thüringen ein Schaden im dreistelligen Millionenbereich. (Symbolfoto) © Axel Heimken/dpa

Das sind rund 15,2 Millionen Euro mehr als 2024, wie aus der kürzlich vorgestellten polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Der größte Anteil entfiel demnach mit rund 66,1 Millionen Euro auf Vermögens- und Fälschungsdelikte. Durch Diebstähle unter anderem von Autos, Fahrrädern und Wertgegenständen aus Wohnungen wurde 2025 ein Schaden von 44,6 Millionen Euro im Freistaat verzeichnet.

Vermögens- und Fälschungsdelikte bilden mit 18,3 Prozent einen großen Anteil an der Gesamtkriminalität in Thüringen. Mit insgesamt 26.539 derartigen Straftaten ist laut Polizei im vergangenen Jahr aber erstmals seit 2019 wieder ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen gewesen.

Darunter waren 19.611 Betrugsfälle. Aber auch Veruntreuungen, Unterschlagungen, Urkunden- und Geldfälschungen sowie Insolvenzstraftaten zählen zu den Vermögens- und Fälschungsdelikten.