Streit unter Bewohnern? Tote Person vor Pension entdeckt

Nach einem Streit soll wohl offenbar eine Person zu Tode gekommen sein. © Silvio Dietzel

Wie eine Einsatzkraft vor Ort mitgeteilt hatte, hatte sich der tragische Vorfall gegen 18 Uhr vor der Pension "Am Wasserturm" zugetragen. Das stimmt auch mit Informationen aus der Landeseinsatzzentrale überein.

Den Angaben nach hatte es einen Streit zwischen Bewohnern einer Unterkunft gegeben. Daraus resultierte eine Auseinandersetzung, bei der eine Person zu Tode kam. Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes waren erfolglos.

Bei dem Toten soll es sich um eine nicht-deutsche Person handeln. Zur genauen Todesursache gab es allerdings noch keine Aussage. Die Polizei hielt sich bislang bedeckt mit Informationen und spricht von einem ungeklärten Todesfall.