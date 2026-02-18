Unfall am Anger: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

Erfurt - Am Dienstagvormittag ist eine 67-jährige Frau bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Erfurt verletzt worden.

Am Erfurter Anger wurde eine 67-jährige Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und leicht verletzt. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 9.20 Uhr am Anger.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte die Frau die Straßenbahngleise und übersah dabei vermutlich eine herannahende Tram.

Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte der Fahrer die Straßenbahn nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen. Es kam zur Kollision.