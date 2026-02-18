Unfall am Anger: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst
Erfurt - Am Dienstagvormittag ist eine 67-jährige Frau bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Erfurt verletzt worden.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 9.20 Uhr am Anger.
Nach ersten Erkenntnissen überquerte die Frau die Straßenbahngleise und übersah dabei vermutlich eine herannahende Tram.
Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte der Fahrer die Straßenbahn nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen. Es kam zur Kollision.
Die 67-Jährige wurde verletzt, musste jedoch nicht vor Ort medizinisch behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa