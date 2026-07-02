Blitzeinschlag in Verwaltungsgebäude: Internet und Telefon mehrere Stunden ausgefallen
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Von Elisa Luzia Bigdon
Am Ettersberg - Ein Blitzeinschlag hat am Mittwoch den Betrieb in einem Verwaltungsgebäude der Gemeinde Am Ettersberg im Ortsteil Berlstedt (Weimarer Land) vorübergehend lahmgelegt.
Wie Bürgermeister Thomas Heß (CDU) mitteilte, schlug der Blitz gegen 6.45 Uhr ein. Mitarbeiter berichteten, das gesamte Gebäude habe dabei stark gescheppert.
Durch den Einschlag brannte das Modem vollständig durch, außerdem wurden mehrere Server-Ports beschädigt. Internet und Telefon fielen zunächst komplett aus.
Ein IT-Systembetreuer installierte ein Ersatzmodem, sodass gegen 12.30 Uhr die Systeme wieder funktionierten. Weitere Schäden am Gebäude entstanden nach Angaben des Bürgermeisters nicht.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa