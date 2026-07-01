Schauer und Unwetter: Teile Thüringens versinken im Regen
Erfurt - Nach dem sonnigen Wochenende versinken Teile Thüringens im Wasser. Starke Regenfälle haben mancherorts für Überschwemmungen gesorgt.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem in Ostthüringen vor markantem Wetter, rund um Gera, Greiz, Eisenberg und Jena sogar vor Unwettern.
Regen und kräftige Schauer sorgten unter anderem in Weimar für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Überschwemmte Keller mussten durch die Feuerwehr leer gepumpt werden.
Der Asbach stieg schnell an, ein Wassergraben füllte sich rasant.
Das Wetter soll sich auch über den Tag nicht bessern. Am Nachmittag und Abend kann es erneut zu örtlichen Gewittern mit Starkregen, stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel kommen.
Höchstwerte 21 bis 23, im Bergland 18 bis 21 Grad.
Titelfoto: Johannes Krey