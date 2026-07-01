Schauer und Unwetter: Teile Thüringens versinken im Regen

Erfurt - Nach dem sonnigen Wochenende versinken Teile Thüringens im Wasser. Starke Regenfälle haben mancherorts für Überschwemmungen gesorgt.

Die Feuerwehr hat ordentlich zu tun. © Johannes Krey

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem in Ostthüringen vor markantem Wetter, rund um Gera, Greiz, Eisenberg und Jena sogar vor Unwettern.

Regen und kräftige Schauer sorgten unter anderem in Weimar für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Überschwemmte Keller mussten durch die Feuerwehr leer gepumpt werden.

Der Asbach stieg schnell an, ein Wassergraben füllte sich rasant.