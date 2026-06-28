Finale der Hitzewelle: Bis zu 40 Grad in Thüringen

Thüringen - Das Finale der Hitzewelle steht den Menschen in Thüringen bevor.

In Thüringen erreicht die Hitzewelle an diesem Wochenende ihr Finale. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Es wird noch einmal extrem heiß mit Temperaturen von 37 bis 40 Grad, im Bergland 31 bis 36 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Örtlich ziehen tagsüber und in der Nacht zum Montag Hitzegewitter auf. Dabei kann es lokal zu Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen kommen.

In der Nacht zum Montag wird es merklich kühler mit Tiefstwerten von 21 bis 17 Grad. Die Temperaturen sinken im Vergleich zu den vorherigen Hitzetagen: Es werden am Montag maximal 26 bis 29 Grad erreicht, im Bergland 23 bis 26 Grad. Dazu regnet es zeitweise und örtlich kommt es zu Gewittern.

Auch in der Nacht zum Dienstag regnet es gelegentlich bei mindestens 19 bis 16 Grad. Dann ist es wechselnd bewölkt, zwischendurch fallen Schauer und es gibt einzelne Gewitter bei höchstens 26 bis 28 Grad, im Bergland 21 bis 26 Grad.