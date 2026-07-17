Hagel, Gewitter, Sturmböen: In diesen Regionen Thüringens droht heute heftiges Unwetter

Gera - Gewitter, Starkregen und Hagel: In Gera und in fünf Thüringer Landkreisen werden ab Nachmittag heftige Gewitter erwartet.

In mehreren Regionen Thüringens drohen heftige Unwetter. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt von 14 bis 23 Uhr vor Unwettern. Betroffen seien nach Angaben des DWD neben der Stadt Gera die östlichen Landkreise Altenburger Land, Greiz, Saale-Holzland-Kreis und Weimarer Land sowie der im Norden liegende Kyffhäuserkreis.

Im Verlauf des Nachmittags ziehen der Prognose nach vom Westen teils schwere Gewitter auf. Demnach ist mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde zu rechnen. Lokal seien innerhalb einer oder weniger Stunden sogar 60 Liter pro Quadratmeter möglich.

Hinzu kommen laut Vorhersage schwere Sturmböen mit einer Stärke von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde.