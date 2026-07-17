Hagel, Gewitter, Sturmböen: In diesen Regionen Thüringens droht heute heftiges Unwetter
Von Jana Kieseyer
Gera - Gewitter, Starkregen und Hagel: In Gera und in fünf Thüringer Landkreisen werden ab Nachmittag heftige Gewitter erwartet.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt von 14 bis 23 Uhr vor Unwettern. Betroffen seien nach Angaben des DWD neben der Stadt Gera die östlichen Landkreise Altenburger Land, Greiz, Saale-Holzland-Kreis und Weimarer Land sowie der im Norden liegende Kyffhäuserkreis.
Im Verlauf des Nachmittags ziehen der Prognose nach vom Westen teils schwere Gewitter auf. Demnach ist mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde zu rechnen. Lokal seien innerhalb einer oder weniger Stunden sogar 60 Liter pro Quadratmeter möglich.
Hinzu kommen laut Vorhersage schwere Sturmböen mit einer Stärke von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde.
Die Wetterexperten halten auch orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde für wahrscheinlich. Aber nicht nur Sturmböen und Starkregen begleiten die Gewitter - auch Hagel in einer Größe von etwa drei Zentimetern sei zu erwarten.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa