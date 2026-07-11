Viel Sonne, wenig Wolken: Thüringen erwartet ein sommerliches Wochenende
Von Lea Marie Kläsener
Erfurt - Ein warmes Sommerwochenende steht den Menschen in Thüringen bevor. Am Samstag erreichen die Temperaturen 27 bis 29 Grad, im Bergland 23 bis 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu wird es heiter bis wolkig und es bleibt trocken.
Nur wenige Wolken und kein Regen sind für die Nacht zum Sonntag angekündigt. Es kühlt ab auf 15 bis 10 Grad.
Am Sonntag gibt es viel Sonnenschein. Teilweise stehen Wolken am Himmel, nachmittags herrscht laut DWD eine sehr geringe Schauerneigung.
Mit maximal 28 bis 31 Grad, im Bergland auf 24 bis 27 Grad, wird es ein wenig heißer als am Vortag.
In der Nacht zum Montag bleibt es trocken bei klarem Himmel und mindestens 15 bis 12 Grad. Das Wetter am Montag wird wie an den Vortagen heiter bis wolkig.
Die Höchstwerte liegen bei maximal 28 bis 31 Grad, im Bergland 25 bis 27 Grad.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa