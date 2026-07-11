Viel Sonne, wenig Wolken: Thüringen erwartet ein sommerliches Wochenende

Erfurt - Ein warmes Sommerwochenende steht den Menschen in Thüringen bevor. Am Samstag erreichen die Temperaturen 27 bis 29 Grad, im Bergland 23 bis 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu wird es heiter bis wolkig und es bleibt trocken.

Es wird warm! © Martin Schutt/dpa

Nur wenige Wolken und kein Regen sind für die Nacht zum Sonntag angekündigt. Es kühlt ab auf 15 bis 10 Grad.

Am Sonntag gibt es viel Sonnenschein. Teilweise stehen Wolken am Himmel, nachmittags herrscht laut DWD eine sehr geringe Schauerneigung.

Mit maximal 28 bis 31 Grad, im Bergland auf 24 bis 27 Grad, wird es ein wenig heißer als am Vortag.